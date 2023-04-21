



59 солдат добавлены в список павших с прошлого Дня памяти

Согласно данным, опубликованным министерством обороны в пятницу, 59 солдат были убиты во время прохождения военной службы с момента последнего Дня памяти в Израиле.



Еще 86 ветеранов-инвалидов скончались из-за осложнений от полученных во время службы травм.



В результате общее число погибших во время службы в стране с 1860 года составило 24 213 человек.



Годовые данные включают всех солдат и полицейских, погибших за последний год при исполнении служебных обязанностей, в результате несчастных случаев, болезней или самоубийств.



День памяти Израиля начнется в следующий понедельник вечером. По всей стране прозвучит одноминутная сирена. Во вторник утром перед национальными мемориальными церемониями на 52 военных кладбищах Израиля прозвучит двухминутная сирена.



День памяти — один из немногих национальных нерелигиозных праздников в Израиле, во время которого большая часть израильской общественности обычно посещает могилы близких и товарищей.



