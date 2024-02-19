



48 немецких БТР оказались непригодными для войны

Германия воевать не собиралась больше никогда. И “повторять” не хотела никогда. Поэтому весь ее запас техники и вооружения на момент начала нападения России на Украину находился в весьма плачевном состоянии. Танки надо было чинить, а все, что должно было стрелять и взрываться, срабатывало через раз. Только сейчас маховик тяжелой немецкой военной машины начинает набирать обороты. Однако отголоски мирного времени дают о себе знать на украинском фронте.



Расследование газеты Bild выявило факт поставки немцами Украине БТР непригодные для использования в боевых условиях. Их выбрали как наиболее экономичный вариант, но в итоге заплатили втрое больше рыночной цены.



Как напоминает издание, в конце мая прошлого года правительство ФРГ объявило о поставках Украине 66 бронетранспортеров APC, которые производит немецкий концерн FFG. Эти БТР массой 10 тонн разработали в США, их выпускают в разных странах мира по американской лицензии. Поставки начались в октябре, всего ВСУ получили 48 машин.



"По данным Bild, они оказались абсолютно непригодны для передовой в Украине и вообще для использования в боевых условиях. У них тонкая обшивка, нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Поставленные APC защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций", - пишет издание.



