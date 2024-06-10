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24-летний блогер-киприот попал в Европарламент в качестве депутата
10.06.2024 16:07 MIGnews.com

24-летний блогер-киприот попал в Европарламент в качестве депутата

Фидиас Панайоту, кипрский  ютубер,  сумел получить место в Европейском парламенте, баллотируясь как независимый кандидат и без предвыборной кампании. Для общения с избирателями он пользовался исключительно соцсетями. 

Победа Фидиаса стала неожиданностью и новым подходом к политике. Он заявил, что его успех является историческим и доказывает силу новых средств коммуникации.

Панайоту не новичок в СМИ. 4 года назад он стал известен из-за скандала на Миконосе. В видеоролике, который он снимал для своего канала на YouTube, он вызвал ажиотаж, провокационно доставая вопросом “На что вы смотрите?” прохожих и владельцев магазинов. Этот инцидент едва не привел к драке и заявлению в полицию.

 

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