



14-й канал обвинили в "безобразных инсинуациях" и требуют закрыть



4 июня в студии 14-го канала проходила дискуссия о нападении со стрельбой на египетской границе. Программа вышла в эфир до того, как были похоронены трое солдат, погибших в результате нападения. Тема быстро перешла к вопросу о смешанной гендерной службе, поскольку в батальоне "Барделас" мужчины и женщины служат рядом друг с другом.



Хиллель Битон Розен, корреспондент 14 канала по военным вопросам", сделал в связи с этим следующие замечания: "Это должно быть поставлено на обсуждение. Комбатант-мужчина и комбатант-женщина наедине, 12 часов, ночью, на посту метр на метр, здесь есть какой-то изъян, если вы уже решили разместить здесь смешанный [гендерный] батальон".



Корина Эльбаз-Алуш пишет в Едиот Ахранот: “Если этих мерзких инсинуаций в адрес двух солдат, погибших от огня египетского террориста, было недостаточно, то Боаз Голан, который часто ведет программы на канале, присоединился к разговору и обвинил - кого еще? - левых. "Здесь нет ничего порочного, есть отсутствие профессионализма, есть неуважение к военным, есть безумные левые планы. Мы просто боимся сказать это, потому что солдаты были убиты".



Битон Розен затем сказал: "Это безответственно так поступать. Допустим, они были 12 часов наедине, на границе, когда у них нет связи. А теперь они открыто признают, что там была проблема с приемом, сотовая связь там не работала".



После вышеупомянутых высказываний 14-й канал оказался под градом критики в социальных сетях, за которой последовала критика и внутри политического истеблишмента.



Председатель оппозиции Яир Лапид написал в Твиттере: "14 канал побил рекорды отвращения и унижения солдат ЦАХАЛа. Я призываю Нетаниягу осудить свой родной канал, я жду, что канал отстранит от работы опозорившегося корреспондента по военным вопросам и принесет извинения за самую отвратительную инсинуацию года".



Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа заявил: "Смешанные гендерные батальоны проводят смелые операции. Неправильно ставить под сомнение их действия".



Организация Ахим Ле Нешек немедленно провела демонстрацию у здания канала и потребовал его закрытия.