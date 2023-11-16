



Зенитки Cheetah PRTL (Gepard) будут переданы Украине из Иордании

Российские беспилотники создают проблемы украинскому ПВО. Ракетный обстрел всегда сопровождается стаей БПЛА, которые отвлекают на себя внимание ПВО.



Украинские военные утверждают, что зенитные установки Cheetah PRTL (“Gepard”) - это прекрасное и недорогое средство борьбы с беспилотниками.



Эти зенитки были разработаны немцами и усовершенствованы в Голландии радарами. Затем, поскольку голландцы перестали в них нуждаться, их продали в Иорданию.



Летом этого года министерство обороны США разместило заказ на сумму примерно 110 миллионов евро компании, закупающей эти устройства в Иордании.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее Германия передала Украине 30 таких установок. Теперь же загвоздка только в одном - как скоро Конгресс США проголосует пакет помощи Украине.

