



Выделение Штатами помощи Израилю и Украине под угрозой: названа причина

В Сенате провал переговоров относительно изменений в иммиграционной политике грозит срывом одобрения военной помощи Израилю и Украине.



Об этом сообщает телеканал NBC news.



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Республиканцы пообещали воспрепятствовать пакету помощи Байдена, если демократы не согласятся ужесточить законы США о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в разбирательствах с мигрантами. По словам источников, в пятницу двухпартийные переговоры по соглашению об иммиграционной политике зашли в тупик.



В Демократической партии предложили проводить ускоренную обработку заявок о предоставлении убежищ, что восприняли в штыки республиканцы. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер позицию республиканцев раскритиковал, сказав, что она продиктована Трампом.



"Задержка с дополнительными мерами безопасности произошла не из-за Украины, Израиля или Индо-Тихоокеанского региона, а из-за решения республиканцев включить в дебаты крайне правые иммиграционные меры. Мы готовы пойти на уступки, но мы не будем продолжать ходить по кругу, если республиканцы не заинтересованы пойти нам навстречу", - сказал он.



Как сообщалось ранее, администрация Байдена предлагает выделить миллиарды долларов Израилю и Украине из-за войн. Республиканцы считают, что эти деньги необходимо связать с защитой границ в рамках изменений в иммиграционной политике.