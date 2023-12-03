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Когда ждать военной помощи Израилю и Украине от США: прогноз
03.12.2023 19:47 Алина Груднева

Когда ждать военной помощи Израилю и Украине от США: прогноз

Американский Конгресс может одобрить пакет военной помощи Израилю и Украине до конца 2023 года.

По данным ABC, такой прогноз озвучил республиканец Джеймс Лэнкфорд.

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"Самое главное - это возможность сделать все правильно", - подчеркнул Лэнкфорд.

Как сообщалось ранее, администрация Байдена предлагает выделить миллиарды долларов Израилю и Украине из-за войн. Республиканцы считают, что эти деньги необходимо связать с защитой границ в рамках изменений в иммиграционной политике.

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