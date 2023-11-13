



Выборы в США: кандидат-республиканец снялся с гонки

"Я прекращаю свое участие в предвыборной гонке… Избиратели мне ясно дали понять, что мое время еще не пришло", – заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Тим Скотт и снялся с президентской гонки.



Это произошло вечером 12 ноября в программе "Воскресный вечер в Америке" с Треем Гауди, сообщает Associated Press, заметив, что сенатор от Южной Каролины решил прекратить борьбу за пост следующего президента США, поскольку его рейтинги в опросах не улучшались.



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Надо заметить, что с гонки Скотт снялся примерно за два месяца до того, как в Айове начнется предварительное собрание, которое является первым этапом праймериз. Свою кампанию он начал с самым большим бюджетом, но так и не смог найти свою аудиторию и выделиться среди других кандидатов, заметили журналисты.