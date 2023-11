Второй американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Еще одна американская ударная авианосная группа добралась до Ближнего Востока.



Информация об этом подтвердило Центральное командование США.



Это уже вторая авианосная группа, дислоцированная в регионе на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.



По данным CENTCOM, в группу Dwight D. Eisenhower входят пара эсминцев с управляемыми ракетами и крейсер.

The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) arrived in the Middle East and the CENTCOM area of responsibility as part of the increase in regional posture.



The strike group is commanded by Carrier Strike Group (CSG) 2 and comprised of flagship aircraft carrier USS… pic.twitter.com/CYLX5mTTki