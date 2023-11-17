



Все американские солдаты, пострадавшие от обстрелов, вернулись в строй

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, более 50 американских военнослужащих получили ранения в результате около 58 обстрелов, которые произошли с начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября.



По ее словам, 31 нападение было совершено в Сирии и 27 - в Ираке.



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"В ответ США нанесли авиаудары, последний из которых - по командному пункту, складу оружия и тренировочной площадке", - сказала она.



"Все наши военнослужащие, получившие ранения, вернулись к исполнению своих обязанностей", - сказала Сингх.

