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Все американские солдаты, пострадавшие от обстрелов, вернулись в строй
17.11.2023 08:43 MIGnews.com

Все американские солдаты, пострадавшие от обстрелов, вернулись в строй

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, более 50 американских военнослужащих получили ранения в результате около 58 обстрелов, которые произошли с начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября.

По ее словам, 31 нападение было совершено в Сирии и 27 - в Ираке.

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"В ответ США нанесли авиаудары, последний из которых - по командному пункту, складу оружия и тренировочной площадке", - сказала она.

"Все наши военнослужащие, получившие ранения, вернулись к исполнению своих обязанностей", - сказала Сингх.
 

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