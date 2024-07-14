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Видео покушения на Дональда Трампа
14.07.2024 06:35 Аркадий Бочаровский

Видео покушения на Дональда Трампа


На митинге Дональда Трампа в Пенсильвании раздались несколько выстрелов, кандидат в президенты от Республиканской партии поднял кулак, и его увели к автомобилю сотрудники Секретной службы США - свидетельствуют драматические кадры момента покушения.
 

На  кадрах видно кровь на ухе Трампа, а затем вооруженные сотрудники правоохранительных органов появляются на крыше рядом со сценой, где стоял Трамп.

Затем Трампа усадили в джип и увезли.

"Мы видели, как многие люди падали, выглядели растерянными. Я слышал выстрелы, казалось, это были петарды и малокалиберный пистолет", - говорит Джон Йейкал из Франклина, штат Пенсильвания, который впервые присутствовал на митинге Трампа.

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