



Видео покушения на Дональда Трампа



На митинге Дональда Трампа в Пенсильвании раздались несколько выстрелов, кандидат в президенты от Республиканской партии поднял кулак, и его увели к автомобилю сотрудники Секретной службы США - свидетельствуют драматические кадры момента покушения.



TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV



Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O — End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024

На кадрах видно кровь на ухе Трампа, а затем вооруженные сотрудники правоохранительных органов появляются на крыше рядом со сценой, где стоял Трамп.Затем Трампа усадили в джип и увезли."Мы видели, как многие люди падали, выглядели растерянными. Я слышал выстрелы, казалось, это были петарды и малокалиберный пистолет", - говорит Джон Йейкал из Франклина, штат Пенсильвания, который впервые присутствовал на митинге Трампа.