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Ветеран ЦРУ: если Хизбалла вступит в войну, США не останутся в стороне
28.11.2023 18:12 Алина Груднева

Ветеран ЦРУ: если Хизбалла вступит в войну, США не останутся в стороне

Если "Хизбалла" все же вступит в полномасштабную войну, США пойдут на аналогичный шаг на стороне Израиля.

Такое предупреждение в интервью изданию The Cifer сделал ветеран ЦРУ, бывший спецпредставитель президента США по разведке и безопасности Гленн Корн.

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"Если Хизбалла откроет второй фронт против Израиля, то Еврейскому Государству придется очень масштабно отреагировать. США примут в этом непосредственное участие", - предупредил он.

По словам Корна, боевики "Хизбаллы" отлично подготовлены и могут совершать атаки по всему миру. В прошлом они уже нападали на американские объекту, и представляют серьезную угрозу для США. 

"По моей оценке, в случае конфликта между США и Ираном, "Хизбалла" будет использоваться Тегераном как инструмент против нас. Иран командует "Хизбаллой", - добавил он.

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