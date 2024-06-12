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В США задержаны восемь таджиков по подозрению в связях с ИГИЛ
12.06.2024 16:14 Алина Груднева

В США задержаны восемь таджиков по подозрению в связях с ИГИЛ

В США полиция задержала восьмерых таджиков по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.

По данным информационного агентства АР, об этом сообщили источники, знакомые с подробностями операции.

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Уточняется, что выходцы из Таджикистана были задержаны в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

По предварительным данным, подозреваемые незаконно проникли в страну через мексиканскую границу.  Расследование продолжается.

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