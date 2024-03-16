



В США опознавать преступников в бегах будут дроны

Власти Сан-Франциско собрались оснастить полицию современными и действенными средствами слежения. Так называемое “предложение И” вступило в силу по результатам голосования населения Сан-Франциско. Уже в ближайшее время там появятся ИИ-системы распознавания личности и полицейские дроны.



Мэр Сан-Франциско Лондон Брит в этом году ожидают тяжелые выборы. Хоть она и представляет центристскую демократию, город в управление ей достался не простой. Брит часто обвиняют в том, что она не справилась с засилием преступности в городе. Интересно, кто бы справился одной левой?



Но вот, горожане поддержали инициативу мэра относительно системы распознавания лиц при помощи дронов и видеонаблюдения. У Лондон Брит будет чуть больше полугода, чтобы показать действенность этой системы.

