Новости » Новости США
В США опознавать преступников в бегах будут дроны
16.03.2024 04:30 MIGnews.com

В США опознавать преступников в бегах будут дроны

Власти Сан-Франциско собрались оснастить полицию современными  и действенными средствами слежения. Так называемое “предложение И” вступило в силу по результатам голосования населения Сан-Франциско. Уже в ближайшее время там появятся ИИ-системы распознавания личности и полицейские дроны.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брит в этом году ожидают тяжелые выборы. Хоть она и представляет центристскую демократию, город в управление ей достался не простой. Брит часто обвиняют в том, что она не справилась с засилием преступности в городе. Интересно, кто бы справился одной левой?

Но вот, горожане поддержали инициативу мэра относительно системы распознавания лиц при помощи дронов и видеонаблюдения. У Лондон Брит будет чуть больше полугода, чтобы показать действенность этой системы.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы