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В США ищут пропавший истребитель F-35
18.09.2023 14:11 Алина Груднева

В США ищут пропавший истребитель F-35

В США проводятся масштабные поиски пропавшего истребителя-невидимки F-35 Lightning II.

Соответствующее заявление распространили представители базы ВВС США в Чарльстоне.

Предполагается, что истребитель разбился на территории штата Южная Каролина из-за технической неисправности. Самолет был переведен на автопилот перед тем, как пилот катапультировался.

"Исходя из предоставленных Федеральным управлением гражданской авиации данных о последнем известном местоположении самолета, мы концентрируем поиски в районе озер Моултри и Мэрион", - сказано в сообщении.
 

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