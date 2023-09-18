



В США ищут пропавший истребитель F-35

В США проводятся масштабные поиски пропавшего истребителя-невидимки F-35 Lightning II.



Соответствующее заявление распространили представители базы ВВС США в Чарльстоне.



Предполагается, что истребитель разбился на территории штата Южная Каролина из-за технической неисправности. Самолет был переведен на автопилот перед тем, как пилот катапультировался.



"Исходя из предоставленных Федеральным управлением гражданской авиации данных о последнем известном местоположении самолета, мы концентрируем поиски в районе озер Моултри и Мэрион", - сказано в сообщении.

