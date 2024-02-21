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В США 9-летний ребенок арестован за смертельное ранение в кругу семьи
21.02.2024 07:38 Катя Шульц

В США 9-летний ребенок арестован за смертельное ранение в кругу семьи

В северной части штата Юта 9-летний ребенок был арестован за смертельное ранение в голову члену семьи, сообщила полиция США во вторник.

Офицеры полицейского управления Туэл-Сити, расположенного в 56 км к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, были отправлены в дом семьи в пятницу вечером после получения сообщений о том, что мужчина находится без сознания и у него идет кровь из головы.

“Мы быстро установили, что 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову и находится в критическом состоянии”, — сказал Колби Бентли, офицер полиции. 

Спасатели доставили мужчину в больницу недалеко от Солт-Лейк-Сити, где он скончался от полученных травм.

Продолжающееся расследование привело к аресту 9-летнего мальчика - члена семьи жертвы. Полиция не раскрыла, какие семейные связи были у этих двоих. Ребенку еще не предъявлено обвинение, и полиция не назвала ни одного человека по имени.

ABC сообщает, что полиция отказалась рассекретить дополнительную информацию об обстоятельствах стрельбы, в том числе о том, расследуется ли она как убийство.

 

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