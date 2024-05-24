



В Сенате рассматривают возможность введения санкций в отношении МУС

В американском Сенате обсуждают возможность введения санкций в отношении ряда сотрудников Международного уголовного суда в Гааге.



Об этом сообщает Fox News.



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Обсуждается возможность запрета на выдачу сотрудникам МУС американских виз.



Такие меры принимаются из-за заявления прокурора Международного уголовного суда о том, что он намерен добиться выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта наряду с главарями ХАМАСа.