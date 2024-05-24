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В Сенате рассматривают возможность введения санкций в отношении МУС
24.05.2024 11:19 Алина Груднева

В Сенате рассматривают возможность введения санкций в отношении МУС

В американском Сенате обсуждают возможность введения санкций в отношении ряда сотрудников Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом сообщает Fox News.

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Обсуждается возможность запрета на выдачу сотрудникам МУС американских виз. 

Такие меры принимаются из-за заявления прокурора Международного уголовного суда о том, что он намерен добиться выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта наряду с главарями ХАМАСа.

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