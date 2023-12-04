



В Нью-Йорке придумали план борьбы с пробками: придется платить

Власти Нью-Йорка подумывают ввести плату за въезд в наиболее активные по трафику районы в рамках борьбы с пробками.



По данным газеты The New York Times, если решение будет принято, то это будет первый город в США, который предпринимает подобные меры.



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В частности, водителям, вероятно, придется платить за въезд в центр городского округа Манхэттен и в район Сохо. Полученные властями деньги будут направлены на финансирование общественного транспорта. Платить, возможно, придется в будни с 5:00 до 21:00, а в выходные - с 9:00 до 21:00.



Предполагается, что плата за въезд составит 15 долларов для легковых автомобилей, 24 или 36 - для грузовых, а 7,50 для мотоциклистов.