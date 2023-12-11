



В Монтане совершена попытка умышленного наезда на религиозную группу

В воскресенье, 10 декабря, в Монтане женщина пыталась намеренно сбить на автомобиле группу людей.



По данным местной полиции, один мужчина получил ранение.



Религиозная группа "Израильтяне за Христа" проводила демонстрацию на тротуаре. По словам очевидцев, сначала они подумали, что водитель потерял управление над транспортным средством. Однако женщина, не достигнув цели, попыталась наехать на людей еще раз.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ее задержали только через несколько часов после нападения. В настоящее время полиция выясняет, было ли это преступлением на почве ненависти.





