



В кортеж президента США Джо Байдена въехал автомобиль

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл вышли из предвыборного штаба в центре Уилмингтона в 20:07. На улице шел дождь, но, как всегда, на улице дежурили журналисты. Через несколько мгновений после того, как Байден ответил на вопросы репортеров, серебристый седан с номерными знаками штата Делавэр врезался во внедорожник, прикрывавший кортеж на перекрестке напротив входа в штаб-квартиру предвыборной кампании, говорится в отчете Белого дома.



На телевизионных кадрах видно, как агенты секретных служб сопровождают Байдена к его машине после удара.

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Серебристый седан, у которого был поврежден бампер, после остановки был быстро окружен сотрудниками службы безопасности. Агенты загнали машину в угол и направили оружие на водителя, который поднял руки вверх.

