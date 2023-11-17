



В Айове признали Голодомор геноцидом

Штат Айова признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.



"Айова издал прокламацию по случаю 90-летия Голодомора и стал 33 штатом США и 8 штатом консульского округа Consulate General of Ukraine in Chicago, признавший Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласивший ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине", - сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.



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Она поблагодарила губернатора американского штата Ким Рейнольд за солидарность с Украиной.



"Приглашаем всех присоединиться к церемонии памяти жертв Голодомора, которая пройдет в Вашингтоне 25 ноября, в 16:30, возле Мемориала жертвам Голодомора", - добавила дипломат.