



Уже 34-й американский штат признал Голодомор геноцидом

Еще один штат в США - Нью-Йорк - признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. В общей сложности уже 34-й штат выразил солидарность с Украиной. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в своем Facebook.



"Штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, в которой еще раз отметил признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа", - рассказала она.



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Кроме того, по словам Маркаровой, штат провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.



"Очень благодарны губернатору штата Нью-Йорк Кэти Гокул за солидарность с Украиной", - отметила посол.







Напомним, ранее американский штат Айова тоже признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Теперь ноябрь там также провозглашен месяцем памяти. Кроме того, в начале ноября еще три штата в США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины - Вашингтон, Мериленд и Аризона.