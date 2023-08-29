



Ужас в McDonald's: девочку зарезали во время драки из-за соуса

В Вашингтоне возле ресторана McDonald's зарезали 16-летнюю девочку во время драки из-за кисло-сладкого соуса.



По данным газеты The Washington Post, ссора, переросшая в трагедию, вспыхнула между жертвой и еще двумя несовершеннолетними



Пострадавшую с ножевыми ранениями доставили в больницу, но врачи так и не смогли ее спасти.



По словам детектива Брендана Джаспера, жертва начала избивать подозреваемую, которая, в свою очередь, достала нож и ударила ее в грудь и живот. Сама же задержанная полицией девушка, при которой нашли орудие убийства, заверяет, что это было актом самообороны.