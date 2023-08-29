Пост ЦАХАЛа подвергся обстрелу
Новости » Новости США
Ужас в McDonald's: девочку зарезали во время драки из-за соуса
29.08.2023 22:05 Алина Груднева

Ужас в McDonald's: девочку зарезали во время драки из-за соуса

В Вашингтоне возле ресторана McDonald's зарезали 16-летнюю девочку во время драки из-за кисло-сладкого соуса.
 
По данным газеты The Washington Post, ссора, переросшая в трагедию, вспыхнула между жертвой и еще двумя несовершеннолетними

Пострадавшую с ножевыми ранениями доставили в больницу, но врачи так и не смогли ее спасти.

По словам детектива Брендана Джаспера, жертва начала избивать подозреваемую, которая, в свою очередь, достала нож и ударила ее в грудь и живот. Сама же задержанная полицией девушка, при которой нашли орудие убийства, заверяет, что это было актом самообороны.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы