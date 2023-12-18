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Уволенный за съемки гей-порно в Сенате США сотрудник, будет обращаться в суд
18.12.2023 05:30 MIGnews.com

Уволенный за съемки гей-порно в Сенате США сотрудник, будет обращаться в суд

Помощника сенатора США Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, который снял гей-порно в зале заседаний Верхней палаты Конгресса, уволили. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на заявление офиса сенатора.

Первой эту горячую информацию опубликовал портал Daily Caller, которому стало известно о существовании соответствующей видеозаписи. Видео сначала появилось в закрытой группе для «геев, занимающихся политикой» в социальной сети. Теперь же запись доступна всему интернету.

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Бывший помощник сенатора не согласен с мерой, принятой против него. Увольнение и секс-скандал он характеризует как попытки очернить его деятельность, фабрикацией и говорит, что даже рассмотрит возможность обратиться в суд.
 

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