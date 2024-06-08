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Установлены рекорды жары на юго-западе США
08.06.2024 00:30 MIGnews.com

Установлены рекорды жары на юго-западе США

На юго-западе США были установлены новые дневные температурные рекорды, поскольку регион охватила опасная жара.

Среди рекордсменов четверга - Финикс, где жара достигла 45C и 11 человек попали в больницу в ожидании посещения митинга Дональда Трампа.

Предупреждения Национальной метеорологической службы (NWS) остаются в силе для более обширной территории, охватывающей население около 20 миллионов человек.

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными в результате изменения климата.

NWS советует жителям пострадавших районов ограничить пребывание на свежем воздухе и не забывать пить много воды.

Ранее оно предупредило, что ночное облегчение от палящих температур будет незначительным.
 

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