



Установлены рекорды жары на юго-западе США

На юго-западе США были установлены новые дневные температурные рекорды, поскольку регион охватила опасная жара.



Среди рекордсменов четверга - Финикс, где жара достигла 45C и 11 человек попали в больницу в ожидании посещения митинга Дональда Трампа.



Предупреждения Национальной метеорологической службы (NWS) остаются в силе для более обширной территории, охватывающей население около 20 миллионов человек.



Ученые говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными в результате изменения климата.



NWS советует жителям пострадавших районов ограничить пребывание на свежем воздухе и не забывать пить много воды.



Ранее оно предупредило, что ночное облегчение от палящих температур будет незначительным.

