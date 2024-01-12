



У Пентагона нет доказательств хищения переданного Украине оружия

Пентагон не имеет достоверных фактов, которые бы свидетельствовали о хищение переданного Украине оружия, что "оно попало не в те руки".



Такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, комментируя на брифинге отчет генерального инспектора Министерства обороны США о 40 тысячах единиц предоставленного США Украине оружия, которые якобы остались неучтенными должным образом.



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"Нет никаких достоверных доказательств попадания передового конвенционного оружия, которое США передали Украине, не в те руки", – заявил Райдер, подчеркнув, что Украина предоставила "беспрецедентный доступ" к информации для учета и инвентаризации переданных ей вооружений.



Информацию о якобы случаях продажи оружия, или другое нерациональное его использование он назвал дезинформацией России.



"Мы видим, как украинцы используют оружие на поле боя. Мы видим, что они используют предоставленное оборудование эффективно", – резюмировал Патрик Райдер.