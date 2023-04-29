У Байдена рассказали, в чем США отстают от Китая
Соединенные Штаты Америки отстают от Китая в борьбе за влияние в Тихом океане.
По данным Bloomberg, такое мнение выразил представитель администрации президента США Джо Байдена на тихоокеанских островах Джозеф Юн.
Он считает, что Вашингтону необходимо наверстать упущенное из-за пренебрежения этим регионом на фоне попыток КНР расширить свое влияние.
"Давайте посмотрим правде в глаза – это стратегическая конкуренция между нами и Китаем", – отметил Юн.
По его словам, культурная связь США с указанным регионом может улучшить шансы Вашингтона в противостоянии с Китаем.