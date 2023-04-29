



У Байдена рассказали, в чем США отстают от Китая

Соединенные Штаты Америки отстают от Китая в борьбе за влияние в Тихом океане.



По данным Bloomberg, такое мнение выразил представитель администрации президента США Джо Байдена на тихоокеанских островах Джозеф Юн.



Он считает, что Вашингтону необходимо наверстать упущенное из-за пренебрежения этим регионом на фоне попыток КНР расширить свое влияние.



"Давайте посмотрим правде в глаза – это стратегическая конкуренция между нами и Китаем", – отметил Юн.



По его словам, культурная связь США с указанным регионом может улучшить шансы Вашингтона в противостоянии с Китаем.

