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У Байдена рассказали, в чем США отстают от Китая
29.04.2023 16:58 Алина Груднева

У Байдена рассказали, в чем США отстают от Китая

Соединенные Штаты Америки отстают от Китая в борьбе за влияние в Тихом океане.

По данным Bloomberg, такое мнение выразил представитель администрации президента США Джо Байдена на тихоокеанских островах Джозеф Юн.

Он считает, что Вашингтону необходимо наверстать упущенное из-за пренебрежения этим регионом на фоне попыток КНР расширить свое влияние.

"Давайте посмотрим правде в глаза – это стратегическая конкуренция между нами и Китаем", – отметил Юн.

По его словам, культурная связь США с указанным регионом может улучшить шансы Вашингтона в противостоянии с Китаем.
 

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