Трамп вышел из самолета без посторонней помощи после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп без посторонней помощи вышел из самолета спустя несколько часов после покушения на предвыборном митинге.



Об этом свидетельствует видео, опубликованное заместителем его директора по коммуникациям.



Трамп в темно-синем костюме и белой рубашке без галстука спустился по трапу своего самолета под охраной.



Его правое ухо, которое было ранено, на кадрах не видно. По данным New York Times, он находится в Нью-Джерси, где проведет ночь.



Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV