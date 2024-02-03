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Трамп в бешенстве из-за нецензурной ругани Байдена в свой адрес
03.02.2024 13:58 Алина Груднева

Трамп в бешенстве из-за нецензурной ругани Байдена в свой адрес

Дональд Трамп возмущен нецензурной руганью со стороны президента США Джо Байдена в свой адрес.

Его предвыборный штаб разослал письмо с его реакцией сторонникам.

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"Байден только что назвал меня больным "у**ом". Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он и о каждом из моих гордых сторонников", - сказал Трамп, назвав ругань со стороны оппонента на предстоящих выборах "позором".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о том, в каких нецензурных выражениях Байден описывает Трампа.

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