



Трамп в бешенстве из-за нецензурной ругани Байдена в свой адрес

Дональд Трамп возмущен нецензурной руганью со стороны президента США Джо Байдена в свой адрес.



Его предвыборный штаб разослал письмо с его реакцией сторонникам.



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"Байден только что назвал меня больным "у**ом". Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он и о каждом из моих гордых сторонников", - сказал Трамп, назвав ругань со стороны оппонента на предстоящих выборах "позором".



Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о том, в каких нецензурных выражениях Байден описывает Трампа.