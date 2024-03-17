



Трамп угрожает “кровавой баней” в случае проигрыша

Через несколько дней после того, как Трамп закрепил за собой позицию предполагаемого кандидата от республиканской партии, бывший президент также предупреждает о “кровавой бане”, если он не будет избран – хотя неясно, что он имел в виду, причем это замечание прозвучало в середине комментариев об угрозах автопром США.



“Дата — запомните это, 5 ноября — я считаю, что это будет самая важная дата в истории нашей страны”, — сказал 77-летний Трамп участникам митинга в Вандалии, штат Огайо, повторяя заезженную критику, которую его соперник, президент США Джо Байден, является “худшим” президентом.



Критикуя то, что он сказал о планах Китая производить автомобили в Мексике и продавать их американцам, он заявляет: “Они не смогут продавать эти автомобили, если меня изберут.



Теперь, если меня не изберут, это будет кровавая баня для всей страны”.



Поскольку комментарий Трампа получил распространение в социальных сетях, предвыборный штаб Байдена публикует заявление, в котором называет республиканца “неудачником” на выборах в 2020 году, который только “удваивает свои угрозы политического насилия”.



“Он хочет еще одного 6 января, но американский народ собирается дать ему еще одно поражение на выборах в ноябре этого года, потому что они продолжают отвергать его экстремизм, его склонность к насилию и его жажду мести”, — говорится в кампании, имея в виду смертельное нападение на Капитолий США сторонниками Трампа в 2021 году.



