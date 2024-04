Колумбийский университет: пропалестинские студенты захватили здание

Пропалестинские протестующие захватили Гамильтон-Холл в Колумбийском университете в Нью-Йорке.



Это считается одной из главнейших кафедр в кампусе.



Протестующие выломали входную дверь здания, выбили окна и перенесли внутрь все оборудование из палаточного городка. После этого, студенты там забаррикадировались.



Что примечательно, ранее руководство университета объявило, что студентов будут отчислять, если они не освободят кампус от палаточного городка. Также им пригрозили другими дисциплинарными санкциями, если пропалестинские протесты не прекратятся.

Students at Columbia University have occupied Hamilton hall. Today the university president explicitly said to students the school would not be divesting and threatened to suspend students protesting. The last time this building was taken over by student protesters was in 1968 pic.twitter.com/IhoWVYlocB