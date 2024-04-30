



Колумбийский университет: пропалестинские студенты захватили здание

Пропалестинские протестующие захватили Гамильтон-Холл в Колумбийском университете в Нью-Йорке.



Это считается одной из главнейших кафедр в кампусе.



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Протестующие выломали входную дверь здания, выбили окна и перенесли внутрь все оборудование из палаточного городка. После этого, студенты там забаррикадировались.



Что примечательно, ранее руководство университета объявило, что студентов будут отчислять, если они не освободят кампус от палаточного городка. Также им пригрозили другими дисциплинарными санкциями, если пропалестинские протесты не прекратятся.