



Трамп пройдет виртуальный допрос

В понедельник Дональд Трамп пройдет виртуальный допрос офицером службы пробации из своего дома во Флориде, что станет частью процесса вынесения приговора по уголовному делу, возбужденному в Нью-Йорке.



Первый бывший президент США, признанный виновным в уголовном преступлении, Трамп будет выступать из Мар-а-Лаго вместе со своим адвокатом Тоддом Бланшем, сообщил CBS News, американскому партнеру Би-би-си, источник, знакомый с этим вопросом.



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Сотрудник службы пробации Нью-Йорка использует допрос в докладе перед вынесением приговора судье Хуану Мерчану, который в настоящее время решает, какое наказание должен понести Трамп.



В прошлом месяце Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, и ожидается, что приговор будет вынесен 11 июля.

