



Трамп пробивается к президентскому креслу через суды

Окружной суд Денвера (Колорадо) не узрел в событиях 6 января 2021 года ничего такого.



Судья Сара Уоллес весьма четко разграничила, чтоподстрекательство Трампа доказано. Однако не существует запрета в Конституции США, который бы воспрепятствовал ему вновь баллотироваться на ту же должность.



В то время, как истцы требовали снять имя Трампа с избирательной гонки 2024 года.

Прецедент в Колорадо стал первым оправдательным в ряде дел. Однако его все еще можно обжаловать в Верховном суде штата, а затем и в Верховном суде США.



