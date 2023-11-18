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Трамп пробивается к президентскому креслу через суды
18.11.2023 13:22 Катя Шульц

Трамп пробивается к президентскому креслу через суды

Окружной суд Денвера (Колорадо) не узрел в событиях 6 января 2021 года ничего такого. 

Судья Сара Уоллес весьма четко разграничила, чтоподстрекательство Трампа доказано. Однако не существует запрета в Конституции США, который бы воспрепятствовал ему вновь баллотироваться на ту же должность.

В то время, как истцы требовали снять имя Трампа с избирательной гонки 2024 года.
Прецедент в Колорадо стал первым оправдательным в ряде дел. Однако его все еще можно обжаловать в Верховном суде штата, а затем и в Верховном суде США.

 

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