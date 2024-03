Трамп: при мне бы не было резни в Израиле и войны в Украине

Дональд Трамп считает, что если бы он был президентом США, резни в Израиле, устроенной ХАМАСом 7 октября, и войны в Украине, развязанной Россией, не было бы.



Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox & Friends.



"Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Иран был бы разорен… У них не было бы денег для ХАМАСа, для Хезболлы. Они бы не сделали этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену", - сказал он.



На вопрос о том, поддерживает ли он операцию ЦАХАЛа в Газе, Трамп ответил, что Израиль должен был решить эту проблему из-за ужасного вторжения, совершенного палестинскими террористами.



"Аналогично, Россия никогда бы не напала на Украину. Никогда. Вы это знаете, все это знают. Вся ответственность лежит на Байдене. Все эти люди, которые мертвы в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы прекрасной жизнью. Мы окажемся на пороге Третьей мировой", - отметил он.

It's garbled because Trump is generally incoherent but I think Trump is saying that the Hamas attack on Israel happened because the Israelis "got soft" here.



He goes on to say that dead people in Ukraine and Russia and Israel would be "leading great lives" if he was in office. pic.twitter.com/x6GpYk1BZ3