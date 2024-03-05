



Трамп: при мне бы не было резни в Израиле и войны в Украине

Дональд Трамп считает, что если бы он был президентом США, резни в Израиле, устроенной ХАМАСом 7 октября, и войны в Украине, развязанной Россией, не было бы.



Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox & Friends.



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"Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Иран был бы разорен… У них не было бы денег для ХАМАСа, для Хезболлы. Они бы не сделали этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену", - сказал он.



На вопрос о том, поддерживает ли он операцию ЦАХАЛа в Газе, Трамп ответил, что Израиль должен был решить эту проблему из-за ужасного вторжения, совершенного палестинскими террористами.



"Аналогично, Россия никогда бы не напала на Украину. Никогда. Вы это знаете, все это знают. Вся ответственность лежит на Байдене. Все эти люди, которые мертвы в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы прекрасной жизнью. Мы окажемся на пороге Третьей мировой", - отметил он.