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Трамп предложил Байдену вместе пройти когнитивный тест
13.07.2024 11:50 Алина Груднева

Трамп предложил Байдену вместе пройти когнитивный тест

Дональд Трамп предложил президенту США Джо Байдену пройти тест тестирование на умственные способности.

Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

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"Байден должен немедленно пройти когнитивный тест, и я тоже пройду такой тест - впервые мы будем командой, и сделаем это на благо страны", - предложил он.

Трамп считает, что отныне всх кандидатов в президенты нужно обязать проходить когнитивные тесты вне зависимости от их возраста.

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