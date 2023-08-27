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Трамп получил рекордные пожертвования после публикации фото в тюрьме
27.08.2023 10:59 Наталья Богинская

Трамп получил рекордные пожертвования после публикации фото в тюрьме

После публикации фотографии Дональда Трампа, сделанной в тюрьме для полицейской картотеки – так называемого магшота, в фонд его избирательной кампании поступили 4,18 миллиона долларов. Об этом пишет Politico.

Это рекордная для нынешней кампании Трампа сумма, полученная за сутки.

Всего с четверга, 24 августа, когда было опубликовано фото, по субботу в фонд Трампа поступило 7,1 миллиона долларов, сообщил изданию источник.
Избирательный фонд Трампа пополнился, в числе прочего, за счет продажи продукции с его фотографией из тюрьмы и слоганом “Никогда не сдавайся!”, в том числе футболок, постеров, наклеек на бампер и сумок-холодильников.

Всего, по данным избирательного штаба Трампа, за три недели, прошедшие после того, как бывшему президенту США предъявили обвинения, в фонд избирательной кампании поступили около 20 миллионов долларов.

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