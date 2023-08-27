Трамп получил рекордные пожертвования после публикации фото в тюрьме
После публикации фотографии Дональда Трампа, сделанной в тюрьме для полицейской картотеки – так называемого магшота, в фонд его избирательной кампании поступили 4,18 миллиона долларов. Об этом пишет Politico.
Это рекордная для нынешней кампании Трампа сумма, полученная за сутки.
Всего с четверга, 24 августа, когда было опубликовано фото, по субботу в фонд Трампа поступило 7,1 миллиона долларов, сообщил изданию источник.
Избирательный фонд Трампа пополнился, в числе прочего, за счет продажи продукции с его фотографией из тюрьмы и слоганом “Никогда не сдавайся!”, в том числе футболок, постеров, наклеек на бампер и сумок-холодильников.
Всего, по данным избирательного штаба Трампа, за три недели, прошедшие после того, как бывшему президенту США предъявили обвинения, в фонд избирательной кампании поступили около 20 миллионов долларов.
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023