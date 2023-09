Трамп поделился постом о Рош ха-Шана и раскритиковал американских евреев

Бывший президент США Дональд Трамп во время празднования Рош ха-Шана поделился на своей платформе Truth Social плакатом, в котором утверждалось, что либеральные евреи, которые не поддерживали его, “проголосовали за уничтожение Америки и Израиля”, чем вызвал волну критики в понедельник, 18 сентября.



Плакат, которым Трамп поделился на Truth Social в воскресенье вечером – в ознаменование окончания Рош ха-Шана – играет на антисемитском стереотипе о том, что американские евреи имеют двойную лояльность к США и Израилю. Содержание плаката, созданно группой JEXIT, которая призывает американских евреев выйти из Демократической партии. На сайте группы указано, что это некоммерческая образовательная организация.



“Будем надеяться, что вы извлекли уроки из своей ошибки и сделали лучший выбор в будущем! С Новым Годом!" – написано на нем.



Генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник назвала пост Трампа “антисемитским”.



“Трамп отмечает окончание Рош ха-Шана антисемитским постом, обвиняющим евреев, проголосовавших против него, в “уничтожении Америки и Израиля”, – написала она.



Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидиффамационной лиги, заявил, что Трамп “играет на теориях заговора о двойной лояльности”.



Meanwhile, Trump marks the end of Rosh Hashana with an antisemitic post accusing Jews who voted against him of “destroy[ing] America & Israel.” https://t.co/9UoplL3KQT