



Трамп ответил, что думает об абортах после 15 недели

Дональд Трамп не исключил, что поддержит запрет на аборты после 15-й недели беременности, если он будет избран президентом США.



Такой заявление он сделал в радиоинтервью Sid & Friends.



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По словам Трампа, запрет на прерывание беременности на поздних сроках выглядит как вариант, с которым многие согласны.



Он раскритиковал демократов за то, что те не одобрили запрет абортов в штатах, где эта процедура все еще разрешена.



"Даже сторонники жесткой линии, похоже, согласны, что 15 недель - это срок, с которым люди согласны. Все согласны, все ученые-юристы с обеих сторон согласны: это государственный вопрос. Это не должна быть федеральной проблемой, этот вопрос могут решить только сами штаты", - пояснил он.



Свою итоговую позицию по этому вопросу он пока что не сформировал.