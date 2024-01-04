Новости » Новости США
Трамп оспорил запрет участвовать в выборах
04.01.2024 13:37 Алина Груднева

Трамп оспорил запрет участвовать в выборах

Дональд Трамп оспорил в Верховном суде США решение суда Колорадо, который запретил ему участвовать в президентских выборах в штате.

"В нашей системе "управления народа, народом и для народа" решение суда Колорадо не является и не может быть правильным", - цитирует CNN текст иска.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам адвокатов Трампа, вопрос о праве занимать пост президента США должен решать Конгресс, а не суды. Ожидается, что праймериз в Колорадо состоятся 5 марта.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы