



Трамп оспорил запрет участвовать в выборах

Дональд Трамп оспорил в Верховном суде США решение суда Колорадо, который запретил ему участвовать в президентских выборах в штате.



"В нашей системе "управления народа, народом и для народа" решение суда Колорадо не является и не может быть правильным", - цитирует CNN текст иска.



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По словам адвокатов Трампа, вопрос о праве занимать пост президента США должен решать Конгресс, а не суды. Ожидается, что праймериз в Колорадо состоятся 5 марта.