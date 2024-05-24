



Трамп: Никки Хейли будет частью команды Белого дома

Бывшая кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли будет частью команды Белого дома, если на выборах победит Дональд Трамп.



Об этом он сообщил во время предвыборного митинга в Бронксе.



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"Я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много общего. Одни и те же идеи, одни и те же мысли. Я ценю то, что она сказала. Знаете, у нас была отвратительная кампания, но она очень талантливый человек. Я уверен, что она будет в нашей команде", - сказал Трамп.



Его комментарий прозвучал через день после того, как Хейли объявила, что поддержит Трампа и проголосует за него на ноябрьских выборах.