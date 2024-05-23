



Никки Хейли ответила, за кого проголосует на выборах в США

Республиканка Никки Хейли проголосует на выборах президента США за своего бывшего оппонента Дональда Трампа.



По данным Politico, об этом она сообщила на мероприятии в Институте Гудзона в Вашингтоне.



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По словам Хейли, она проголосует за человека, который поддержит союзников США и привлечет к ответственности врагов страны.



"Трамп не был идеальным. Я давала это понять много раз. Но Байден был катастрофой. Поэтому я буду голосовать за Трампа", - сообщила она.