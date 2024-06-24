



Путин промолчит о ситуации в Дагестане

Ситуация напоминает, казалось бы, вчера сгоревший Крокус-холл. Тогда Путин прятался два дня, никуда не ездил, молчал. И только Песков промямлил что-то вроде того, что Путин все внутри переживает, ну очень тяжело. А на этот раз…



Стало известно, что Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с террористической атакой на православный храм, синагогу и полицейских в Дагестане.



Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. “Нет, в настоящий момент нет”.



По его словам, следствие проверит, стоят ли удар по Крыму и теракты в Дагестане в одному ряду, президенту докладывают о ситуации с пострадавшими. Песков отметил, что Россия не получала телеграмм и соболезнований в связи с терактом от представителей “недружественных” стран.

