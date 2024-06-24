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Экстренно госпитализирована сестра короля Карла III
24.06.2024 15:43 Алина Груднева

Экстренно госпитализирована сестра короля Карла III

В Великобритании экстренно госпитализирована сестра короля Карла III, 73-летня принцесса Анна.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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Уточняется, что принцесса Анна получила сотрясение мозга и другие "незначительные травмы". Это произошло в результате некоего инцидента, в котором также участвовал принц Филипп, в поместье Гаткомб Парк в Глостершире.

Официально подробности о происшествии не раскрываются, но источники сообщают, что Анну мог удать конь.

Во дворце сообщили, что ее жизни ничто не угрожает, а под наблюдением врачей она будет находиться в больнице Саутмид в качестве меры предосторожности. 

"Ожидается, что она быстро выздоровеет. Король проинформирован и присоединяется ко всей королевской семье, посылая принцессе самые теплые пожелания скорейшего выздоровления", - сообщили во дворце.

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