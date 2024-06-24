Экстренно госпитализирована сестра короля Карла III
В Великобритании экстренно госпитализирована сестра короля Карла III, 73-летня принцесса Анна.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что принцесса Анна получила сотрясение мозга и другие "незначительные травмы". Это произошло в результате некоего инцидента, в котором также участвовал принц Филипп, в поместье Гаткомб Парк в Глостершире.
Официально подробности о происшествии не раскрываются, но источники сообщают, что Анну мог удать конь.
Во дворце сообщили, что ее жизни ничто не угрожает, а под наблюдением врачей она будет находиться в больнице Саутмид в качестве меры предосторожности.
"Ожидается, что она быстро выздоровеет. Король проинформирован и присоединяется ко всей королевской семье, посылая принцессе самые теплые пожелания скорейшего выздоровления", - сообщили во дворце.