В США произошли столкновения между сторонниками и противниками Израиля

В Лос-Анджелесе произошли столкновения между произраильскими и пропалестинскими демонстрантами.



Это прозошло после того, как противники Израиля собрались возле синагоги, чтобы призывать к немедленному прекращению огня в Газе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Полиция попыталась разнять обе стороны. Демонстрация была объявлена несанкционированной. Позже территорию перед синагогой удалось расчистить, хотя конфликтующие стороны продолжили столкновения в окрестностях.

Eventually some of the pro-Palestinian demonstrators were let into the police line. Others were attacked nearby. pic.twitter.com/Kjj85meRu3

Things escalating quickly, updating as quickly as possible. Another large violent event happens as several police officers go into the crowd. LAPD and Magen Am and a few protesters chasing one pro-Palestinian demonstrator. Another scuffle occurs nearby.



Pico-Robertson, LA, CA pic.twitter.com/eRBGmqIwl5