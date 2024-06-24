



Миллион человек могут пострадать от наводнения в США

Более миллиона человек находятся под угрозой наводнения на Среднем Западе США после нескольких дней проливных дождей, которые привели к эвакуации и спасательным работам в нескольких штатах.



Больше всего пострадали Айова и Южная Дакота, где уровень воды в некоторых реках, как ожидается, достигнет рекордно высокого уровня в ближайшие несколько дней.



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Губернатор Айовы Ким Рейнольдс назвала наводнения "катастрофическими" и объявила в 21 округе чрезвычайное положение.



На кадрах, снятых с беспилотника региональными властями, видно, что дома и здания почти полностью затоплены, видны только крыши.



Предупреждение о наводнении на выходные получили также штаты Небраска, Миннесота, Висконсин и некоторые районы Иллинойса.



Предупреждение о наводнении означает, что наводнение либо неизбежно, либо продолжается.



Согласно бюллетеням Национальной метеорологической службы (NWS), действие некоторых предупреждений закончится в конце воскресенья, но другие будут действовать до дальнейшего уведомления.



В Айове, по словам чиновников, уровень воды в реках поднялся выше уровня наводнения 1993 года, в результате которого погибли 50 человек.

