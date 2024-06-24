



В Еврокомиссии предупредили о риске вмешательства РФ в выборы в Германии

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова призвала страны ЕС к сопротивлению российской дезинформации и предупредила о высоком риске вмешательства РФ в предстоящие выборы в Бундестаг.



Соответствующее заявление она сделала в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.



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"Европа живет в новую эру враждебного влияния. Я боюсь, что Voice of Europe является планом для дальнейших операций – в том числе накануне всеобщих выборов в следующем году. Это фальшивое СМИ, вероятно, является лишь верхушкой айсберга", – отметила она.



Эта платформа причастна к кампании влияния на выборы в Европарламент. Юрова добавила, что Германия, Франция и Польша находятся под огромным давлением российской дезинформации. Она пояснила, что Владимир Путин инвестирует в эти страны, надеясь получить большую прибыль от изменения общественного мнения.