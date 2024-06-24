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В Подмосковье горит здание НИИ “Платан”
24.06.2024 15:58 MIGnews.com

В Подмосковье горит здание НИИ “Платан”

Российские телеграм-каналы публикуют видео пожара из подмосковного Фрязино. Там загорелось здание научно-исследовательского института “Платан”. Из окон института валит черный дым. Внутри находятся люди. Они зовут на помощь и машут руками.  

По предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования. 

Предприятие занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов. 

Организация также ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и пигменты, а также неорганические химические вещества. На территории НИИ также располагается завод. 

Завод при этом НИИ создал системы радиолокации и бортовой аппаратуры, оборудование, сыгравшее "большую роль в создании ПВО" России. С его помощью обеспечивается выделение сигналов цели на фоне помех. 

Здесь же создали оборудование для радиолокации, которым "до сих пор оснащены радиолокационные системы аэродромов". Об этом сообщается на сайте города Фрязино.

 

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