



В Подмосковье горит здание НИИ “Платан”

Российские телеграм-каналы публикуют видео пожара из подмосковного Фрязино. Там загорелось здание научно-исследовательского института “Платан”. Из окон института валит черный дым. Внутри находятся люди. Они зовут на помощь и машут руками.



По предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования.



Предприятие занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.



Организация также ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и пигменты, а также неорганические химические вещества. На территории НИИ также располагается завод.



Завод при этом НИИ создал системы радиолокации и бортовой аппаратуры, оборудование, сыгравшее "большую роль в создании ПВО" России. С его помощью обеспечивается выделение сигналов цели на фоне помех.



Здесь же создали оборудование для радиолокации, которым "до сих пор оснащены радиолокационные системы аэродромов". Об этом сообщается на сайте города Фрязино.



