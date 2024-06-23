



Опасения демократов: возможна потеря голосов еврейских избирателей

В Демократической партии опасаются, что потеряют значительно количество еврейских избирателей на предстоящих выборах.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



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Демократы обеспокоены такой вероятностью на фоне роста уровня антисемитизма в стране и войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Уточняется, что лидеры еврейской общины в США заявили журналистам, что чувствуют себя "политически бездомными". Они уверены, что президент США Джо Байден делает недостаточно и не контролирует левое крыло Демократической партии.