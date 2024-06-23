



В Метро Нью-Йорка напали на еврея: раскрыта личность напавшего в маске

Пропалестинский протестующий в маске напал на еврея в метро в Нью-Йорке.



По данным газеты The NY Post, напавшим оказался агитатор, который до сих пор живет с мамой и папой.



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Его личность раскрыла организация "Jew Hate Database", обратив внимание на пост в социальной сети. Им оказался 36-летний бывший бизнесмен Кристофер Хамис Виктор Хусари, ненавидящий Америку и Израиль.



"Еду на день в Нью-Йорк. Я чую детоубийцу за милю. К вашему сведению, я люблю настоящих евреев", — писал он.



Хусари уже арестовывали на акциях протестов в Калифорнии и Нью-Йорке. В прошлом месяце за агитации он даже получил 17 тысяч долларов. Хусари не скрывает своей ненависти к Израилю в социальных сетях.



"Израиль — террористическая организация, как и Америка. Террорист номер один — это Америка", — говорил он.



Уточняется, что отец Хусари родом из ПА, а мать - из Иерусалима.