



Трамп лидирует на праймериз на 46 пунктов, а ДеСантис теряет голоса

Согласно опросу Wall Street Journal, опубликованному 2 сентября, Дональд Трамп доминирует на праймериз Республиканской партии при поддержке 59% опрошенных избирателей. По данным издания, опросившему 600 первичных избирателей-республиканцев, экс-президент опережает губернатора Флориды Рона ДеСантиса на 46 пунктов.



Благосклонность к ДеСантису упала после апрельского опроса – доля респондентов, сообщивших о нем положительно, упала с 84 до 70 процентов.



Согласно полученным данным, если бы президентские выборы проводились сегодня между Трампом и Джо Байденом, то оба кандидата получили бы по 46%, при этом 8% опрошенных еще не определились.



На праймериз Республиканской партии, помимо лидирующих Трампа и ДеСантиса, 8% респондентов выбрали Никки Хейли, 5% – Вивека Рамасвами, 3% – бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, по 2% – бывшего вице-президента Майка Пенса и сенатора Тима Скотта.



Хейли, Рамасвами и Кристи увеличили свою долю сторонников после апрельского опроса, хотя и на однозначные цифры.



Опрос также показал, что подавляющее большинство респондентов считают, что четыре обвинения Трампа являются политически мотивированными. Более 60% заявили, что каждое дело было безосновательным и политически мотивированным.